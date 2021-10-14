В микрорайоне города продолжают тлеть торфяники. На Екб также опустился туман.

Движение по участку кольцевой автодороги в Екатеринбурге закрыли из-за смога. Об этом рассказали представители регионального управления ГИБДД. Сейчас на проезжей части наблюдается нулевая видимость из-за того, что горят торфяники.

ЕКАД - от Полевского тракта до Медного - движение закрыли из-за плохой видимости в связи с горением торфяников для безопасности дорожного движения, видимость нулевая. пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Напомним, что с 11 октября в регионе жители фиксируют смог и сильный запах гари. В одном из микрорайонов Екатеринбурга (Солнечном) тлеет торфяник, но при этом открытого пламени экстренные ведомства не видят. В ГУ МЧС пояснили, что дымки обусловлена распространяющимся туманом, который в свою очередь сформировался из-за перепада температур. Спасатели напомнили, что угрозы для города, его населения нет.

В МЧС предупредили петербуржцев об утреннем тумане.

Фото и видео: Telegram / SHOT

