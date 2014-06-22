Эксперты сделали пробы воды и направили на анализ.

Ярко-голубая вода потекла из кранов жителей Якутска. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на информацию. опубликованную местными жителями в социальных сетях. Хозяйка одной из квартир сняла на видео странное явление. Она рассказала, что впервые за 20 лет своего проживания в доме видит такую воду. До этого два дня воды не было вообще. На данный момент квартиру навестили специалисты, которые сделали забор образца. Однако результаты экспертизы еще неизвестны.

Утром собралась на работу, хотела умыться, смотрю — у меня бежит голубая вода. Мне было некогда — я сняла на видео, отправила дочери просто. комментарий Любови, очевидицы

Здание, в котором потекла голубая вода, признано аварийным. Проблемой с водоснабжением заинтересовались представители администрации города. На официальной странице мэрии Якутска в Instagram появилось сообщение о том, что на проверку направился глава округа. Чиновники уточнили, что причиной проблемы стала замерзшая труба.

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Фото и видео: Вконтакте / CrimYakutia.ru: Криминальные новости Якутии 18+

