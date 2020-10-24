Самолет ВМС США упал в Алабаме

Известно о гибели двух членов экипажа.

Самолет Военно-морских сил США упал в штате Алабама. Об этом рассказали в собственном Twitter-аккаунте представители ВМС страны. На данный момент известно, что трагедия произошла с учебно-тренировочным бортом T-6B Texan II. Крушение унесло жизни двух членов экипажа. Имена летчиков не раскрываются.

Самолет T-6B Texan II разбился в Фоли, штат Алабама, сегодня приблизительно в 17:00 по местному времени (01:00 по московскому времени). Экипаж не выжил пресс-служба ВМС США

Ситуацию прокомментировали в правоохранительных органах округа Болдуин, в котором рухнул самолет. Они отметили, что жертв среди гражданского населения нет. При крушении самолета возник пожар. Он перекинулся на соседнюю постройку. Рядом с местом инцидента расположена школа города Магнолия-Спрингс.

Расследование причин трагедии на себя взяли чиновники из Минобороны США и ВМС США.

СМИ: в районе Стамбула разбился тренировочный самолет.

Видео: YT / News Nation