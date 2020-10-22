  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:15
130
lesjasap
Код вставки плеера

СМИ: в районе Стамбула разбился тренировочный самолет

0 0

На данный момент известно об одном пострадавшем.

СМИ: в районе Стамбула разбился тренировочный самолет. Первым информацию опубликовал турецкий телеканал CNN Türk. Журналисты уточнили, что крушение произошло в столичном районе Бююкчекмедже. Воздушный борт упал на открытой местности на западе города. 

Взлетевший с стамбульского аэропорта им. Хезарфена Ахмета Челеби тренировочный самолет потерпел крушение во время захода на посадку из-за неисправности в двигателе

сообщение администрации провинции

По данным администрации провинции, в результате трагедии есть один пострадавший. Мужчину госпитализировали при помощи спасательного вертолета. Раненого удалось извлечь из-под обломков упавшего самолета. Речь идет о пилоте, который проходил учение.

В Шереметьево готовится к посадке SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности шасси.

Видео: CNN TURK

Теги: крушение самолета, стамбул, тренировочный самолет, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии