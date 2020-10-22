На данный момент известно об одном пострадавшем.

СМИ: в районе Стамбула разбился тренировочный самолет. Первым информацию опубликовал турецкий телеканал CNN Türk. Журналисты уточнили, что крушение произошло в столичном районе Бююкчекмедже. Воздушный борт упал на открытой местности на западе города.

Взлетевший с стамбульского аэропорта им. Хезарфена Ахмета Челеби тренировочный самолет потерпел крушение во время захода на посадку из-за неисправности в двигателе сообщение администрации провинции

По данным администрации провинции, в результате трагедии есть один пострадавший. Мужчину госпитализировали при помощи спасательного вертолета. Раненого удалось извлечь из-под обломков упавшего самолета. Речь идет о пилоте, который проходил учение.

В Шереметьево готовится к посадке SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности шасси.

Видео: CNN TURK