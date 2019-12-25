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В Шереметьево готовится к посадке SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности шасси
Сегодня, 12:06
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lesjasap

В Шереметьево готовится к посадке SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности шасси

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Самолет вылетел из Воронежа в Москву.

В московском аэропорту "Шереметьево" готовится к посадке самолет SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности шасси. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. По данным чиновников, инцидент произошел с лайнером "Сухой Суперджет", который летел из Воронежа в Москву.

В самолете SSJ-100 рейсом Воронеж - Москва сработал датчик неисправности шасси во время полета. Самолет готовится к посадке в Шереметьево

сообщение источника

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Фото: Piter.tv

Теги: ssj-100, суперджет, сухой, шереметьево
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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