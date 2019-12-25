В Шереметьево готовится к посадке SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности шасси

Самолет вылетел из Воронежа в Москву.

В московском аэропорту "Шереметьево" готовится к посадке самолет SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности шасси. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах. По данным чиновников, инцидент произошел с лайнером "Сухой Суперджет", который летел из Воронежа в Москву.

В самолете SSJ-100 рейсом Воронеж - Москва сработал датчик неисправности шасси во время полета. Самолет готовится к посадке в Шереметьево сообщение источника

На Западе предложили альтернативу Су-57.

Фото: Piter.tv