Самолет авиакомпании Utair повредил шасси при посадке во Внуково

У самолета у самолета возникли проблемы в левой стойке шасси. По предварительным данным у шасси износ внешнего пневматика.

Сегодня, 22 ноября, во Внуково при посадке у самолета задымилось шасси.

ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщает, что во время посадки в аэропорту Внуково у самолета авиакомпании Utair, прилетевшего из Махачкалы, возникли неполадки с шасси. Самолет приземлился в штатном порядке, но во время рулежки по ВПП сотрудники аэропорта заметили задымление в области левой основной стойки шасси.

Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. После осмотра шасси предварительно выявлен износ внешнего пневматика.

Инспекцией по безопасности полетов авиакомпании Utair было принято решение осуществить дальнейшую буксировку на место стоянки, высадку пассажиров произвести непосредственно на рулежной дорожке. пресс-служба Внуково

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