"Победа" предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

В нескольких аэропортах страны плохо очищают взлетно-посадочную полосу.

"Победа" заявила о риске катастроф из-за халатности сотрудников аэропортов. Генеральный директор лоукостера заявил, что в нескольких аэропортах зафиксированы "недопустимые повреждения", а динамика подобных инцидентов постоянно растет.

Во многих самолетах замечены повреждение шасси, полученные при посадке. Проблемы замечены в деятельности московского "Внуково" и петербургского "Пулково". В зоне риска также находятся аэропорты Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

По мнению Андрея Калмыкова, сейчас в России действуют неэффективные подходы к осмотру и очистки взлетных полос. За последние 10 месяцев самолеты "Победы" были повреждены из-за этого 104 раза. В ходе осмотра воздушных кораблей поломки или причины повреждений ни разу не выявили. Соответствующее обращение предприниматель направил главе минтранспорта Евгению Дитриху.

Ранее Piter.tv писал о том, что участок на Пулковских высотах продадут под деловую застройку.

Видео: Piter.tv

