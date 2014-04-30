Участок на Пулковских высотах продадут под деловую застройку

Территория оценена в 95 млн рублей.

На первой линии Пулковского шоссе продадут на торгах участок на Пулковских высотах. Об этом сообщили в Фонде имущества Петербурга. Новый владелец станет известен 18 декабря. Планируется, что на данном участке в 3 гектара появится общественно-деловая застройка: офисные центры, гостиницы или торговые объекты.

Чиновники напомнили, что объект располагается на самой высокой точке города. Рядом расположена Пулковская обсерватория, аэропорт "Пулково", а также "Экспофорум". Рядом проходят Волхонское и Петербургское шоссе, до КАДа - 3,5 километра. Участок обладает развитой транспортной доступностью. Высотный регламент постройки достигает 18/21 метров.

Лот реализуется по первоначальной стоимости за 95 миллионов рублей. Торги будут в форме аукциона. Заявки принимаются до 13 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория стоимостью 300 тысяч евро.

Фото: Piter.tv

