Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория стоимостью 300 тысяч евро

Специалисты уверены, что станцию не могло унести течением или морскими животными, так как один блок весит 520, второй – 220 килограммов.

Со дна Балтийского моря пропала немецкая подводная обсерватория, использовавшаяся для сбора научных данных. Об этом сообщили на сайте Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Станция была установлена в декабре 2016 года в зоне, запрещенной для судоходства. Стоимость аппаратуры составила около 300 тысяч евро (почти 22 миллиона рублей).

Пропажу заметили 21 августа, когда со станции перестали поступать сигналы. Дайверы обнаружили на месте обсерватории только оторванный кабель. Специалисты уверены, что станцию не могло унести течением или морскими животными, так как один блок весит 520, второй – 220 килограммов. Полиция расследует данное дело.

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Видео: YouTube/ GEOMAR Kiel