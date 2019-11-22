Возгорание двигателя пассажирского лайнера в небе над Лос-Анджелесом попал на видео

Боинг 777 вынужден был вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса из-за неисправности в двигателе.

В аэропорт Лос-Анджелеса вынужденно вернулся самолет из-за неисправности в двигателе.

У Боинга 777 авиакомпании Philippine Airlines рейса Лос-Анджелеса - Манила после вылета обнаружились неполадки в одном из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Телекомпания CBS сообщает, что никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Причины происшествия выясняются. Один из пассажиров снял на видео, как из двигателя вырываются клубы огня при посадке. Эти кадры уже успели облететь весь Мир.

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Видео: KrisAnkarlo