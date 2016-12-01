Самолет МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19

Российские вирусологи отправились в Африку для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Российский самолет ГУ МЧС вылетел в ЮАР для борьбы с COVID-19. Об этом рассказали представители пресс-службы экстренного ведомства. Известно, что на борту находятся отечественные вирусологи, эпидемиологи, врачи и оперативная группа МЧС, а также мобильная лаборатория, необходимая для изучения нового варианта ковида. Воздушное судно поднялось в воздух вечером 10 декабря (в 21:16 часов по московскому времени). Ил-76 был отправлен по маршруту Раменское - Волгоград - Кейптаун.

Напомним, что российский президент дал соответствующее поручение ГУ МЧС. Специальный борт ведомства Ил-76 доставит в южноафриканскую республику сотрудников Роспотребнадзора и оборудование, созданное на базе автомобиля КАМАЗ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

