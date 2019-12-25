Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в ЦАР

Затем специалисты с гуманитарным грузом полетят в Конго и Зимбабве.

Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Центральноафриканскую Республику. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителя посольства России в ЦАР. Самолет приземлился в аэропорту столицы ЦАР.

Встречать российский самолет в аэропорт прибыл президент страны Фостен-Арканж Туадера сообщение российского посольства

Глава ЦАР принял участие в торжественной церемонии передачи медицинской помощи правительству и народу государства. Присланные средства включают индивидуальную защиту, дезинфекторы. На данный момент в ЦАР зафиксировано 4 729 пациентов с коронавирусом. От заражения погибли 62 человека.

Напомним, что самолет ГУ МЧС России из Банги через два часа направится сначала в столицу Конго - Браззавиль, а после - в Зимбабве. Там российские специалисты также передадут медицинскую помощь. Общий вес груза составляет 25 тонн.

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