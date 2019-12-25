Самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке в подмосковном Жуковском

Самолет-заправщик Ил-78 готов совершить аварийную посадку в аэропорту "Жуковский", который расположен в Подмосковье. По предварительной информации, у самолета возникла проблема с носовой стойкой шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным источника, на борту находятся 16 человек и 77 тонн топлива. Самолет принадлежит Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова.
В настоящее время Ил-78 вырабатывает топливо, совершая полет над Московской, Рязанской и Владимирской областями.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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Фото: pixabay.com
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