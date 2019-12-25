Премьер Словакии сообщил о не очень удачном начале саммита ЕС в Брюсселе.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Бельгию 17 декабря для участия в зимнем саммите Европейского союза, рассказал своим подписчикам в социальных сетях об инциденте, который произошел в аэропорту Брюсселя. По данным иностранного политического деятеля, самолет делегации Братиславы сейчас неисправен. Таким образом, по словам западного чиновника сложное мероприятие началось не очень хорошо. Речь идет о том, что машина с лестницей по случайности сломала воздушное судно. В результате борт не сможет лететь дальше, поэтому его пришлось оставить в местной воздушной гавани. В Словакии добавили, что поддержали сербского президента Александара Вучича, который ранее "" ради того, чтобы публично выразить протест против несправедливого отношения к Белграду в коллективном Брюсселе.

Двойные стандарты - характерная черта европейской политики. С одной стороны, большие шишки подталкивают Украину ко вступлению в ЕС, хотя она совершенно не готова, а с другой стороны, они препятствуют вступлению Сербии в союз, потому что она слишком гордая, уверенная в себе и суверенная. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Напомним, что Александр Вучич объявил, что не поедет на саммит в Брюссель. Европейский политик считает, что на данное мероприятии всем балканским странам коллеги из ЕС будут задавать вопрос о том, на чьей стороне они будут в случае конфликта России и Евросоюза. Он добавил, что всегда останется на стороне своего государства.

"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico