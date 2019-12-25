Премьер Словакии не хочет участвовать в финансировании ВСУ.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что предоставление кредита киевскому режиму за счет замороженных в европейском регионе российских активов затянет украинский конфликт еще как минимум на два года. Соответствующий комментарий иностранный политик дал западным журналистам из издания The European Conservative. Известно, что власти из Братиславы не намерены принимать участие ни в юридической, ни в финансовой программе подобного рода. Национальное правительство не планирует быть задействованным в использовании активов России для финансирования военных расходов ВСУ.

Хотим ли мы закончить конфликт или разжигаем его? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро, чтобы противостояние продолжалось. Так что же это значит? Что кризис будет продолжаться еще как минимум два года. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Напомним, что после начала специальной военной операции США и другие страны G7 ("Большой семерки"), а также Европейский союз заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро сейчас находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Внешнеполитическое ведомство из Москвы неоднократно называло эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.

Словакия не поддержит санкции ЕС против РФ без решения проблем экономики.

