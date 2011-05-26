Роберт Фицо сообщил об ориентации экономики Словакии "на все четыре стороны света", поэтому она не может базироваться на замкнутой идеологии Запада.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержит принятие Европейским союзом новых антироссийских санкций при отсутствии предложений по решению проблем местной промышленности и энергетики из Братиславы, использующих российские энергетические ресурсы. В социальных сетях иностранный политик заметил, что властям пришло время громко говорить о том, что нужно стране, а не о том, чего от Словакии хотят другие. Глава национального правительства заметил, что на заседании Евросовета на следующей неделе снова будет обсуждаться военная помощь Украине, но не будет тем, которые беспокоят граждан дома. В частности, речь идет о потребностях в поддержке автомобильной промышленности, энергетики, промышленности, в решении ситуации с высокими ценами и вопросе о том, как обеспечить конкурентоспособность европейских фирм на геополитической арене.

Конфликт на Украине однажды закончится, и мы должны быть готовы к восстановлению нормальных отношений и возможностей в торговле с Россией, которые укрепят нашу экономику. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Фицо сравнил ЕС с обиженными детьми.

