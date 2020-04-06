Фицо сравнил ЕС с обиженными детьми

Делегация от Словакии будет присутствовать в КНР на торжествах в честь 80-летия победы над Японией.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил внешнюю политику Европейского союза (ЕС) с поведением обиженных детей. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из новостного агентства TASR. Политический лидер из Братиславы уточнил, что коллективному Брюсселю важно воспользоваться возможностью и поговорить с коллегами на мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы Китая над Японией. Роберт Фицо добавил, что лично у него вызывает сожаление и непонимание факт того, что из стран-членов ЕС на официальных мероприятиях в КНР будет представлена только Словакия.

Создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что крайне важно для стабильности в мире. Участие в таких дискуссиях означает поддержку диалога, а не игру в обиженного ребенка. Именно так ведут себя сегодня ЕС и его представители. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Ранее Роберт Фицо подтвердил, что на мероприятиях в Китае он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Премьер Словакии выразил надежду на завершение конфликта на Украине.

