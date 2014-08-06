Роберт Фицо сообщил об ожиданиях Братиславы от контактов между Путиным и Трампом.

.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на то, что официальная встреча между российским и американским президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампа на Аляске будет вести к завершению регионального конфликта на Украине. Соответствующий комментарий европейский чиновник сделал перед местными СМИ на пресс-конференции. Эксперт пояснил, что его государство ориентировано на мир, поэтому надеется, что Москва и Вашингтон придут к такому же заключению по итогам саммита "Россия-США" в Анкоридже.

Для правительства Словакии самым важным является то, чтобы сегодняшняя встреча двух сильных игроков мировой политики вела к перемирию и прекращению бессмысленного убийства славян.... Конечно, эта встреча может принести и другие результаты, которые будут комментировать разными способами. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Власти из Братиславы надеются, что возможное соглашение о перемирии между Москвой и Киевом не должно нарушаться. Роберт Фицо заметил, что у коллективного Запада и украинских властей может до сих пор преобладать атмосфера того, что им удастся ослабить Россию через вооруженное противостояние. Однако в Словакии считают, что такой подход "не работает".

