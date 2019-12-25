Любош Блага напомнил о том, что американские ресурсы дороже российских.

Полный запрет на закупку российских энергетических носителей в страны-члены Европейского союза не принесет региону ничего хорошего, а только вызовет подорожание продукции и падение конкурентоспособности местной промышленности. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделал европейский депутат из Словакии Любош Блага. Иностранный политик заметил, что американские энергетические ресурсы обойдутся коллективному Брюсселю гораздо дороже, чем российские аналоги.

Долгосрочный и выгодный для Словакии договор о закупке российского газа все еще действует, и его нельзя просто так расторгнуть без санкций. Что же будет, когда полный запрет на закупку российских энергоносителей станет реальностью, мы можем только гадать. Уже сейчас ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Любош Блага, депутат Словакии

Любош Блага уточнил, что национальное правительство словацкого премьер-министра Роберта Фицо будет стараться вести себя прагматично в сфере энергетики для того, чтобы страна могла минимизировать для себя негативные последствия.

Фицо заявил, что перестанет блокировать одобрение санкций ЕС против РФ.

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