В настоящее время уточняется информация о пострадавших или погибших.

Самолет АН-26 потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом в собственном аккаунте на Facebook сообщили представители пресс-службы воздушной гавани. Известно, что пострадавший борт двигался по маршруту из Нур-Султана. Инцидент зафиксирован около 17:20 по местному времени (14:20 по московскому времени)ю

По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы. пресс-служба аэропорта

Специалисты объяснили, что при заходе на посадку диспетчеры потеряли связь с воздушным судном. Сразу же после этого представители аэропорта объявили тревогу, а к месту направилась аварийно-спасательная служба.

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Видео: Telegram/LIFE SHOT