Росморречфлот: Затонувшее у берегов Румынии судно было эстонским и без россиян на борту

Жертвами трагедии стали два человека.

Росморречфлот заявил о том, что сухогруз, который потерпел крушение в Черном море у берегов Румынии, был не российским, а иностранным. Предположительно, он управлялся эстонской компанией, а его экипаж состоял из граждан Украины. Ранее была информация о том, что моряки на судне представляли Россию.

Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании. Экипаж состоит из граждан Украины. Граждан России на борту судна нет. источник ТАСС

Специалисты уточнили, что пострадавшее судно было создано в 1973 году. Оно направлялось с углем из Ростова-на-Дону в порт Констанца. Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море отправило на поиски пострадавших спасательное судно Artemis. Согласно данным от ARSVOM, сейчас в регионе наблюдается неспокойная обстановка.

Предположительно, жертвами крушения сухогруза стали два человека. Еще десятерых членов экипажа удалось спасти. Ведутся поиски еще одного пропавшего.

Фото: Telegram/Mash