Эксперт напомнил, что Россия создает "Буревестник".

Самое секретное оружие России оказалось не создано. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на заявление эксперта Дмитрия Корнева. Специалист объяснил, что крылатая ракета "Буревестник" с ядерным двигателем впервые была представлена в марте 2018 года.

Из-за технологической уникальности она сейчас остается, наверное, наиболее секретной — о работах по ней в открытых источниках нет никакой информации. В западных изданиях сообщалось, что было выполнено несколько испытательных пусков прототипов изделия. Вероятно, до создания собственно системы вооружений пока еще далеко

Дмитрий Корнев, военный аналитик

В декабре прошлого года "Военно-промышленный курьер" писал о том, что одним из условий обнаружения использования "Буревестника" будет "внезапное исчезновение одного из крупных американских мегаполисов вместе со всем его населением. Также авторы статьи уточнили, что крылатая ракета имеет мощность в две мегатонны в тротиловом эквиваленте.

В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник".

Фото: Минобороны России