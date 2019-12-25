Американские журналисты проанализировали снимки со спутника на полигоне Паньково.

CNN сообщил об активности на полигоне для испытаний ракет "Буревестник". Американские журналисты считают, что Москва хочет возобновить проведение тестов для крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой. Специалисты сослались на спутниковые снимки, опубликованные компанией Planet Labs в сентябре 2020 года.

На кадрах виден полигон, расположенный в населенном пункте Паньково (архипелаг Новая Земля). Ранее этот объект использовался для испытаний "Буревестника". Сейчас там наблюдается высокий уровень активности, размещение транспортных контейнеров на двух опорных площадках. Военные восстановили стартовую площадку.

Эксперты CNN из института международных исследований Мидлбери в Монтерее Майкл Дуитсман и Джеффри Льюис напомнили, что Россия приостановила тесты данного оружия после 2018 года. Тогда полигон был закрыт, но новые фотографии показывают, что "пауза завершилась".

Эта активность и новые строительные работы указывают на возобновление испытаний крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой "Буревестник" Майкл Дуитсман и Джеффри Льюис, американские эксперты

В CNN уточнили, что данные о испытании ракеты Россией им подтвердили два американских чиновника. По их словам, тесты будут проводиться в рамках программы передовых вооружений.

В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник".

Фото: CNN