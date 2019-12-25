РФ наращивает инвестиции в развитие подводного флота.

В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник". Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл отметил, что она может находится в атмосфере неограниченное количество времени. Его слова передаёт Sunday Telegraph.

Хокенхалл заявил, что Москва приступила к испытаниям дозвуковой крылатой ракеты с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват.

И позволит нанести удар с неожиданных направлений. Джим Хокенхалл, глава военной разведки Великобритании

Он отметил, что РФ наращивает инвестиции в развитие подводного флота и глубоководного вооружения. По мнению разведчика, это Москва хорошо изучила Запад и теперь знает, как "создать больше проблем".

Ранее Япония отложила первый запуск новой ракеты-носителя из-за проблем с двигателем.