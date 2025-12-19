Путин пошутил о секретном оружии России в космосе

Глава РФ оценил происхождение кометы 3I/ATLAS.

Владимир Путин в шутку "по секрету" сказал о том, что межзвездная комета 3I/ATLAS - специальное оружие России в космическом пространстве. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президенту задали вопрос о том, что же в реальности представляет из себя небесное тело 3I/ATLAS и не является ли оно, согласно некоторым предположениям, кораблем с двигателем.

Я вам скажу, но это должно остаться исключительно между нами, это секретная информация. Это наше секретное оружие, мы будем применять его только в самом крайнем случае, потому что мы против размещения оружия в космосе. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что межзвездный объект 3l/ATLAS в начале ноября 2025 года находился в области видимости с нашей планеты. В ряде западных источников говорилось о том, что данная комета может быть кораблём инопланетян. Однако сомнения в тако теории ранее озвучил отечественный космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Эксперт уточнил, что лично не считает комету искусственным объектом.

