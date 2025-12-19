Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях

Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент заметил, что правительству также важно продумать возможность по созданию ясельных групп еще на этапе реновации социальных учреждений (детских садов).
А вторая (часть вопроса), она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связанных с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Это, условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания.
Владимир Путин, президент РФ
Глава России заметил, что российская семья не должна чувствовать снижение уровня достатка после появления у нее ребёнка. Речь идет о том, что на вопросы развития демографии не должно влиять материального положение населения.
Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS.
Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все