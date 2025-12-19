Глава РФ оценил инвестиции в экономику Сербии.

Владимир Путин прокомментировал действия Сербии на фоне санкций против NIS. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года. Президент заметил, что Москва исходит из того, что власти в Белграде будут выполнять взятые на себя межправительственные обязательства. В противном случае у российского руководства возникнет вопрос о том, как наша страна может вкладывать денежные средства в сербскую экономическую систему. Россия знает, что в настоящее время происходит с дочерней компанией "Газпромнефти" на территории европейской страны.

"Газпромнефть" вложила приличные средства - уже более 3 миллиардов долларов - и превратила это в современное, очень эффективно работающее предприятие. Это основной налогоплательщик в бюджет Сербии. Мы знаем, что вокруг этого происходит. Владимир Путин, президент РФ

Путин не сомневается в существовании Бога.

Фото и видео: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025