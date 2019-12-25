Глава России рассказал о вере.

Владимир Путин, говоря о единении народов России в условиях проведения специальной военной операции, заявил, что не сомневается в существовании Бога. Соответствующее заявление сделал глава государства, выступая на объединенной пресс-конференции с журналистами и прямой линии с населением страны от 19 декабря 2025 года.

Если Господь есть, то тогда, я то в этом не сомневаюсь, то тогда он не знает, что люди на Земле разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности, вот, что главное, вот, что нас объединяет. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что новостной эфир с названием "Итоги года с Владимиром Путиным" объединяет в себе большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию с местными жителями. Программа началась с 12 часов дня 19 декабря по московскому времени. Сбор вопросов российскому президенту начался 4 декабря в 15 часов дня по времени Москвы. Прием сообщений продлится вплоть до завершения мероприятия. В 2025 году, как и в прошлом, нейросеть GigaChat от компании Сбер занимается расшифровкой поступивших от граждан обращений на прямую линию Владимиру Путину.

Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025