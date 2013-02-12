Саммит ЕС не принял решений о военной поддержке США в конфликте с Ираном

Политики предупредили, что конфликт на Ближнем Востоке рискует вызвать новый миграционный кризис в Европе.

Саммит Европейского союза не принял решений о военной поддержке американской администрации в ближневосточном конфликте с Ираном, ограничившись только общим призывом увеличить численность кораблей в миссиях ЕС у берегов Сомали и в Красном море. Соответствующими данными представители мероприятия поделились с мировой общественностью по результатам проведенных встреч. В документе говорится о том, что мандат не будет распространяться на Ормузский пролив.

ЕС подчеркивает роль оборонительных европейских миссий Atalanta (у побережья Сомали) и Aspides (в Красном море) и призывает предоставить им больше средств в рамках их существующих мандатов. текст докуммента

Европейские политики осудили действия в регионе, "нарушающие свободу навигации", или "препятствующие судам входить в Ормузский пролив и выходить из него". Они также поприветствовали меры, которые в координации с международными партнерами необходимы для обеспечения судоходства в акватории. Лидеры регионального сообщества призвали все стороны кризиса на Ближнем Востоке к сдержанности и "мораторию на удары по энергетике и объектам водоснабжения".

Еврокомиссия призвала ЕС придерживаться отказа от российского топлива.

