Дан Йоргенсон поддержал позицию Урсулф ыон дер Ляйен, а не Барта де Вевера.

Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил журналистам о том, что региональное сообщество должно придерживаться решения об отказе от российских энергетических ресурсов, даже несмотря на высокие цены, которые сейчас фиксируются на энергию в Европе. Такой комментарий иностранный эксперт сделал перед началом профильного заседания министров по энергетике стран-членов Евросоюза. Аналитик ответил на вопрос СМИ о том, поддерживает ли он предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о необходимости восстанавливать диалог с Москвой ради возобновления импорта энергоресурсов в ЕС на фоне мирового кризиса.

Мы не находимся сейчас в опасности по поставкам энергоресурсов, но нас, конечно, беспокоят высокие цены… Но мы взяли курс на отказ от топлива из России…, и нам важно придерживаться этого курса. Дан Йоргенсон, еврокомиссар

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на грядущий энергетический кризис в ЕС, также заявила, что возобновление импорта российского топлива в Евросоюз "стало бы стратегической ошибкой".

