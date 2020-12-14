Саммельвуо получает российское гражданство

Тренер волейбольной команды "Зенит" отметил, что у него уже есть вид на жительство.

Наставник сборной России по волейболу и тренер петербургского "Зенита" Туомас Саммельвуо оформляет документы для получения российского гражданства. Об этом сообщили на портале "78.ru" 10 мая.

Как отметил Саммельвуо, он уже находится в процессе получения гражданства. На данный момент тренер имеет вид на жительство.

Известно, что тренер возглавил "Зенит" еще в 2019 году. Команда наставника получила возможность отправиться на Олимпийские игры в Токио.

Ранее на Piter.tv сообщили, что защитник "Зенита" поздравил петербуржцев с Днем Победы. Ловрен вместе с другими членами команды возложил цветы к Пискаревскому мемориалу.

Фото: Twitter /TuomasSammelvuo