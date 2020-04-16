Истребитель создан специально по заказу Катара.

Самый "продвинутый" F-15 впервые взлетел. Об этом сообщили журналисты через Twitter-аккаунт BoeingDefense. Известно, что самолет четвертого поколения F-15QA (Qatar Advanced) впервые пролетел в небе над США. Разработкой истребителя занималась американская компания Boeing. Проект создан специально для Военно-воздушных сил Катара.

Журналисты The Drive рассказали, что около полутора часов самолет летал кругами около международного аэропорта Ламберт в Сент-Луисе, штат Миссури. За это время истребитель успел выполнить несколько маневров. Летчику удалось выдержать перегрузку до 9g. Поставки истребителя начнутся уже в конце 2020 или начале 2021 года.

В пресс-службе компании Boeing сообщили, что на данный момент F-15QA считается самой модернизированной версией F-15 Eagle.В нем оборудован радар с активной фазированной антенной решеткой, обновлена система отслеживания целей в инфракрасном диапазоне, кабина пилота. Конструкторы изменили дизайн крыльев и добавили дополнительные пилоны.

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета.

Фото и видео: Twitter/BoeingDefense

