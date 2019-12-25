США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета. Об этом заявили представители Шестого флота ВМС США. По данным иностранных специалистов, истребитель Су-35 небезопасно перехватил американский самолет-наблюдатель Р-8А Poseidon. Момент перехвата произошел, когда американские военные находились в международном пространстве над Средиземным морем.

В пресс-релизе Шестого флота говорится о том, что пилот из России совершил высокоскоростной маневр на расстоянии 25 футов (этот показатель чуть меньше 8 метров). Своими действиями РФ подвергла опасности жизни экипажа P-8A Poseidon. После маневра Су-35 американцы сообщили командованию о турбулентности. Поведение российских пилотов в США считают безответственным.

Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности прокомментировали в Шестом флоте

Американцы напомнили о необходимости соблюдать Соглашение 1972 года. Документ утверждает требования безопасности по предотвращению инцидентов в открытом море и над ним.

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии.