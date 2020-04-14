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США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

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Американские самолеты летали рядом с российскими военными базами в Сирии.

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии.  В официальном Twitter-аккаунте международной антитеррористической коалиции появились снимки истребителя пятого поколения  F-35A Lightning II. По данным Вашингтона, фотографии сделаны на территории Сирии.

В посте авторы публикации рассказали, что полет военного самолета совершен 10 апреля. Военным пришлось поднять воздушное средство в небо ради борьбы с боевиками из "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в России). 

Журналисты местного телеканала Al-Masdar News рассказали, что американский самолет видели очевидцы над провинциями Дейр-эз-Зор и Хасака. Самолеты летали в непосредственной близости от баз российских военных. Предположительно, солдаты из РФ могли видеть полеты американских пилотов.

Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета.

Видео: Youtube/Military Archive

Теги: f-35, вооружение, истребитель, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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Бла бла бла.

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