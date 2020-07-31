Глава региона самоизолировался дома.

Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом. Об этом глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал в собственном аккаунте в Instagram. Чиновник записал для жителей региона видеосообщение. Ролик опубликован днем 31 июля.

Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома Дмитрий Артюхов, глава ЯНАО

Губернатор пообещал жителям региона вернуться к полноценной работе после того, как тесты на наличие коронавирусной инфекции будут показывать отрицательный результат. Артюхов добавил, что на собственном опыте смог убедиться в том, что "коронавирус рядом". Он призвал граждан РФ заботиться о своем здоровье и беречь себя.

В ЯНАО пациент с коронавирусом сбежал из больницы и сел на поезд.

Фото и видео: Instagram/artyukhov_da

