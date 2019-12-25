В ЯНАО пациент с коронавирусом сбежал из больницы и сел на поезд

Опасного беглеца сняли с поезда в Ноябрьске.

Из больницы в Новом Уренгое сбежал пациент с коронавирусом.

Канал "Ноябрьск 24" сообщает, что из больницы в Новом Уренгое сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом. Инфицированный беглец сел на поезд до Перми. Только в Ноябрьске мужчину удалось уговорить сойти с поезда.

Сейчас он находится в СПИД - центре. 20 человек его попутчиков взяты под контроль. В вагоне поезда провели дезинфекцию.

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