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В ЯНАО пациент с коронавирусом сбежал из больницы и сел на поезд
Сегодня, 13:25
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В ЯНАО пациент с коронавирусом сбежал из больницы и сел на поезд

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Опасного беглеца сняли с поезда в Ноябрьске.

Из больницы в Новом Уренгое сбежал пациент с коронавирусом.

Канал "Ноябрьск 24" сообщает, что из больницы в Новом Уренгое сбежал пациент с подтвержденным коронавирусом. Инфицированный беглец сел на поезд до Перми. Только в Ноябрьске мужчину удалось уговорить сойти с поезда.

Сейчас он находится в СПИД - центре. 20 человек его попутчиков взяты под контроль. В вагоне поезда провели дезинфекцию.

Ранее:Новый антирекорд: В Новосибирской области скончалось 7 пациентов с коронавирусом

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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