Новый антирекорд: В Новосибирской области скончалось 7 пациентов с коронавирусом

В регионе впервые зарегистрировано сразу столько летальных исходов у пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Новосибирске обновлен антирекорд по смертности среди больных коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Новосибирской области сообщил, что за сутки в регионе скончалось сразу 7 пациентов с диагностированным коронавирусом. За истекшие сутки скончались 5 мужчин (43, 52, 65, 66 и 68 лет) и 2 женщины (64 и 83 лет). Таким образом, в регионе скончались 218 человек с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Новосибирской области 9140 (за сутки +107). Выздоровели в регионе 7222 человек.

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Фото: Piter.TV