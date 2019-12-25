Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в РФ зафиксировано менее 5,5 тысяч новых случаев инфицирования.

В России за сутки коронавирус выявлен в 84 регионах.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро 29 июля в России подтверждено 5 475 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них у 1 465 (26,8%) вирус протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 671

2. Свердловская область 223

3. Ханты-Мансийский АО 173

4. Санкт-Петербург 165

5. Иркутская область 159

6. Мурманская область 156

7. Нижегородская область 154

8. Московская область 137

9. Ростовская область 136

10. Челябинская область 125

11. Красноярский край 125

12. Хабаровский край 120

13. Ставропольский край 119

14. Ямало-Ненецкий АО 115

15. Омская область 111

16. Оренбургская область 108

17. Приморский край 108

18. Алтайский край 107

19. Новосибирская область 107

20. Ульяновская область 104

21. Саратовская область 98

22. Краснодарский край 97

23. Тюменская область 90

24. Волгоградская область 88

25. Воронежская область 86

26. Кемеровская область 79

27. Пермский край 71

28. Сахалинская область 69

29. Архангельская область 68

30. Томская область 61

31. Республика Саха (Якутия) 57

32. Республика Калмыкия 49

33. Тамбовская область 48

34. Кировская область 48

35. Пензенская область 45

36. Чувашская Республика 44

37. Белгородская область 42

38. Ленинградская область 40

39. Республика Дагестан 40

40. Ярославская область 39

41. Республика Бурятия 38

42. Республика Адыгея 37

43. Курганская область 37

44. Республика Коми 36

45. Республика Башкортостан 35

46. Брянская область 33

47. Республика Татарстан 33

48. Республика Карелия 32

49. Республика Мордовия 32

50. Самарская область 32

51. Тульская область 31

52. Орловская область 30

53. Астраханская область 30

54. Республика Тыва 30

55. Тверская область 29

56. Амурская область 29

57. Рязанская область 27

58. Вологодская область 27

59. Владимирская область 25

60. Ивановская область 25

61. Курская область 25

62. Камчатский край 25

63. Республика Ингушетия 24

64. Республика Крым 23

65. Калужская область 22

66. Республика Алтай 22

67. Смоленская область 20

68. Новгородская область 20

69. Удмуртская Республика 20

70. Республика Марий Эл 18

71. Республика Северная Осетия 16

72. Республика Хакасия 16

73. Кабардино-Балкарская Республика 15

74. Калининградская область 14

75. Псковская область 13

76. Костромская область 12

77. Липецкая область 12

78. Чеченская Республика 12

79. Забайкальский край 9

80. Магаданская область 9

81. Карачаево-Черкесская Республика 8

82. Еврейская АО 4

83. Ненецкий автономный округ 3

84. г. Севастополь 3



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 828 990 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 620 333 человек (за сутки +8 116). Скончались за весь период 13 673 человека, за сутки умерли 169 человек.

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 28 июля

Фото:pixabay