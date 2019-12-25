Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено менее 5,5 тысяч новых заболевших.

В России за сутки выявлено 5 395 случаев коронавирусной инфекции.

ИЦК сообщает, что на утро вторника 28 июля в России официально подтверждено 5395 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах страны. Из них у 1620 (30,0%) человек вирус протекает бессимптомно.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Калмыкия 0,1%

3. Московская область, Липецкая область 0,2%

4. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край 0,3%

5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Псковская область, Тульская область, Республика Карелия, Еврейская автономная область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,4%

По регионам новые случаи коронавируса распределились так:

1. Москва 674

2. Свердловская область 209

3. Ханты-Мансийский АО 187

4. Санкт-Петербург 168

5. Мурманская область 164

6. Нижегородская область 163

7. Иркутская область 162

8. Красноярский край 153

9. Ямало-Ненецкий АО 136

10. Ростовская область 133

11. Московская область 126

12. Челябинская область 124

13. Алтайский край 121

14. Омская область 115

15. Ставропольский край 110

16. Ульяновская область 110

17. Приморский край 110

18. Оренбургская область 109

19. Новосибирская область 103

20. Хабаровский край 101

21. Саратовская область 96

22. Краснодарский край 95

23. Волгоградская область 92

24. Тюменская область 92

25. Воронежская область 87

26. Пермский край 73

27. Кемеровская область 69

28. Сахалинская область 68

29. Архангельская область 63

30. Томская область 53

31. Республика Саха (Якутия) 49

32. Ленинградская область 47

33. Кировская область 47

34. Белгородская область 45

35. Чувашская Республика 42

36. Республика Коми 41

37. Республика Дагестан 40

38. Пензенская область 40

39. Ярославская область 39

40. Республика Адыгея 38

41. Тамбовская область 36

42. Астраханская область 36

43. Курганская область 35

44. Республика Бурятия 35

45. Республика Башкортостан 33

46. Тульская область 32

47. Республика Мордовия 32

48. Республика Татарстан 32

49. Самарская область 32

50. Рязанская область 30

51. Республика Тыва 30

52. Орловская область 29

53. Амурская область 28

54. Брянская область 27

55. Тверская область 27

56. Вологодская область 27

57. Владимирская область 26

58. Удмуртская Республика 24

59. Ивановская область 22

60. Калужская область 22

61. Курская область 21

62. Республика Марий Эл 19

63. Камчатский край 19

64. Смоленская область 18

65. Новгородская область 18

66. Карачаево-Черкесская Республика 18

67. Республика Северная Осетия 18

68. Костромская область 17

69. Республика Хакасия 17

70. Калининградская область 16

71. Псковская область 15

72. Республика Ингушетия 15

73. Кабардино-Балкарская Республика 15

74. Республика Алтай 14

75. Забайкальский край 12

76. Республика Крым 12

77. Липецкая область 11

78. Республика Карелия 9

79. Чеченская Республика 8

80. Магаданская область 6

81. г. Севастополь 3

82. Республика Калмыкия 2

83. Еврейская АО 2

84. Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 823 515 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выписаны по выздоровлению 612 217 человек (за сутки +8 888). Скончались 13 504 человека (за сутки 150).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 27 июля

Фото: pixabay