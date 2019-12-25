Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено чуть более 5,6 тысяч новых случаев COVID-19.

В России за сутки подтверждено официально свыше 5,6 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

ИЦК сообщает, что на утро понедельника 27 июля в России подтверждено 5 635 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них у 1 404 (24,9%) заболевание протекает бессимптомно. В среднем по стране темп прироста новых случаев держится на уровне 0,7%.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Московская область, Липецкая область 0,2%

3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Забайкальский край, г.Севастополь 0,3%

4. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия, Ивановская область, Тульская область 0,4%

5. Республика Тыва, Орловская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область, Республика Башкортостан, Чеченская Республика 0,5%



По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:

1. Москва 694

2. Свердловская область 252

3. Нижегородская область 188

4. Ханты-Мансийский АО 188

5. Санкт-Петербург 172

6. Иркутская область 165

7. Красноярский край 162

8. Мурманская область 158

9. Московская область 139

10. Ростовская область 135

11. Алтайский край 134

12. Челябинская область 128

13. Ямало-Ненецкий АО 123

14. Хабаровский край 118

15. Омская область 114

16. Оренбургская область 111

17. Приморский край 109

18. Новосибирская область 104

19. Ульяновская область 102

20. Краснодарский край 96

21. Саратовская область 95

22. Тюменская область 95

23. Ставропольский край 92

24. Воронежская область 89

25. Волгоградская область 89

26. Пермский край 76

27. Архангельская область 69

28. Кемеровская область 67

29. Кировская область 59

30. Сахалинская область 59

31. Томская область 54

32. Республика Коми 44

33. Республика Саха (Якутия) 44

34. Ярославская область 42

35. Ленинградская область 41

36. Республика Дагестан 41

37. Белгородская область 39

38. Чувашская Республика 38

39. Пензенская область 38

40. Тамбовская область 37

41. Самарская область 37

42. Псковская область 36

43. Республика Адыгея 36

44. Республика Башкортостан 36

45. Курганская область 36

46. Тульская область 33

47. Республика Татарстан 33

48. Астраханская область 32

49. Республика Мордовия 32

50. Республика Бурятия 32

51. Республика Тыва 32

52. Амурская область 32

53. Орловская область 30

54. Камчатский край 30

55. Курская область 29

56. Владимирская область 28

57. Рязанская область 28

58. Ивановская область 27

59. Тверская область 27

60. Республика Ингушетия 27

61. Республика Крым 27

62. Вологодская область 26

63. Удмуртская Республика 25

64. Республика Алтай 25

65. Брянская область 24

66. Республика Марий Эл 22

67. Калужская область 21

68. Республика Хакасия 20

69. Магаданская область 20

70. Республика Карелия 19

71. Карачаево-Черкесская Республика 19

72. Костромская область 18

73. Смоленская область 18

74. Республика Северная Осетия 18

75. Новгородская область 16

76. Кабардино-Балкарская Республика 16

77. Калининградская область 15

78. Республика Калмыкия 15

79. Забайкальский край 12

80. Липецкая область 11

81. Чеченская Республика 10

82. Еврейская АО 3

83. Чукотский АО 1

84. г.Севастополь 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 818 120 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 603 329 человека (за сутки +3 079). Скончались за все время 13 354 человека (за сутки +85).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 24 июля

Фото: pixabay