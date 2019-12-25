Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявлено менее 6 000 случаев коронавирусной инфекции.
ИЦК сообщает, что в России на утро пятницы 24 июля зафиксировано 5 811 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Из них у 1 477 (25,4%) заболевание протекает бессимптомно.
В среднем по России суточный прирост 0,7%.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Московская область 0,2%
3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область 0,3%
4. Орловская область, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Дагестан 0,4%
5. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Тульская область 0,5%
По регионам новые случаи распределены следующим образом:
1. Москва 645
2. Свердловская область 248
3. Ханты-Мансийский АО 196
4. Нижегородская область 194
5. Санкт-Петербург 181
6. Иркутская область 171
7. Мурманская область 170
8. Ямало-Ненецкий АО 158
9. Алтайский край 146
10. Московская область 143
11. Красноярский край 134
12. Ставропольский край 131
13. Хабаровский край 130
14. Ростовская область 122
15. Челябинская область 121
16. Омская область 115
17. Оренбургская область 112
18. Приморский край 112
19. Ульяновская область 110
20. Новосибирская область 105
21. Тюменская область 100
22. Саратовская область 94
23. Краснодарский край 90
24. Воронежская область 88
25. Волгоградская область 86
26. Пермский край 71
27. Архангельская область 68
28. Кемеровская область 67
29. Сахалинская область 65
30. Кировская область 55
31. Республика Коми 53
32. Ивановская область 50
33. Томская область 49
34. Республика Саха (Якутия) 49
35. Псковская область 48
36. Ленинградская область 45
37. Пензенская область 44
38. Курганская область 43
39. Чувашская Республика 42
40. Самарская область 42
41. Ярославская область 41
42. Республика Дагестан 40
43. Белгородская область 39
44. Тамбовская область 39
45. Республика Бурятия 38
46. Камчатский край 38
47. Тульская область 37
48. Республика Башкортостан 37
49. Рязанская область 36
50. Республика Алтай 36
51. Республика Тыва 36
52. Курская область 35
53. Республика Мордовия 34
54. Владимирская область 33
55. Республика Татарстан 31
56. Астраханская область 30
57. Республика Калмыкия 29
58. Удмуртская Республика 29
59. Республика Карелия 28
60. Амурская область 28
61. Тверская область 27
62. Республика Ингушетия 27
63. Вологодская область 26
64. Республика Адыгея 26
65. Республика Марий Эл 26
66. Республика Крым 26
67. Калужская область 24
68. Брянская область 23
69. Карачаево-Черкесская Республика 23
70. Орловская область 22
71. Республика Хакасия 20
72. Смоленская область 19
73. Новгородская область 18
74. Республика Северная Осетия 16
75. Кабардино-Балкарская Республика 15
76. Забайкальский край 14
77. Калининградская область 13
78. Чеченская Республика 13
79. Магаданская область 13
80. Костромская область 12
81. Липецкая область 12
82. г. Севастополь 6
83. Еврейская АО 2
84. Ненецкий автономный округ 1
По регионам новые случаи распределены следующим образом:
Таким образом, с начала эпидемии общее количество заболевших перевалило за 800 тысяч. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 800 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выписаны по выздоровлению 588 774 человек (за сутки +8 444). Скончались 13 046 человек (за сутки +154).
Ранее: Данный по коронавирусу в регионах на 23 июля.
Фото:pixabay
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