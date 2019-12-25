Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России подтверждено менее 6 тысяч новых случаев коронавируса.

В России за сутки выявлено менее 6 000 случаев коронавирусной инфекции.

ИЦК сообщает, что в России на утро пятницы 24 июля зафиксировано 5 811 новых случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. Из них у 1 477 (25,4%) заболевание протекает бессимптомно.

В среднем по России суточный прирост 0,7%.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Московская область 0,2%

3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область 0,3%

4. Орловская область, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Дагестан 0,4%

5. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Тульская область 0,5%

По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва 645

2. Свердловская область 248

3. Ханты-Мансийский АО 196

4. Нижегородская область 194

5. Санкт-Петербург 181

6. Иркутская область 171

7. Мурманская область 170

8. Ямало-Ненецкий АО 158

9. Алтайский край 146

10. Московская область 143

11. Красноярский край 134

12. Ставропольский край 131

13. Хабаровский край 130

14. Ростовская область 122

15. Челябинская область 121

16. Омская область 115

17. Оренбургская область 112

18. Приморский край 112

19. Ульяновская область 110

20. Новосибирская область 105

21. Тюменская область 100

22. Саратовская область 94

23. Краснодарский край 90

24. Воронежская область 88

25. Волгоградская область 86

26. Пермский край 71

27. Архангельская область 68

28. Кемеровская область 67

29. Сахалинская область 65

30. Кировская область 55

31. Республика Коми 53

32. Ивановская область 50

33. Томская область 49

34. Республика Саха (Якутия) 49

35. Псковская область 48

36. Ленинградская область 45

37. Пензенская область 44

38. Курганская область 43

39. Чувашская Республика 42

40. Самарская область 42

41. Ярославская область 41

42. Республика Дагестан 40

43. Белгородская область 39

44. Тамбовская область 39

45. Республика Бурятия 38

46. Камчатский край 38

47. Тульская область 37

48. Республика Башкортостан 37

49. Рязанская область 36

50. Республика Алтай 36

51. Республика Тыва 36

52. Курская область 35

53. Республика Мордовия 34

54. Владимирская область 33

55. Республика Татарстан 31

56. Астраханская область 30

57. Республика Калмыкия 29

58. Удмуртская Республика 29

59. Республика Карелия 28

60. Амурская область 28

61. Тверская область 27

62. Республика Ингушетия 27

63. Вологодская область 26

64. Республика Адыгея 26

65. Республика Марий Эл 26

66. Республика Крым 26

67. Калужская область 24

68. Брянская область 23

69. Карачаево-Черкесская Республика 23

70. Орловская область 22

71. Республика Хакасия 20

72. Смоленская область 19

73. Новгородская область 18

74. Республика Северная Осетия 16

75. Кабардино-Балкарская Республика 15

76. Забайкальский край 14

77. Калининградская область 13

78. Чеченская Республика 13

79. Магаданская область 13

80. Костромская область 12

81. Липецкая область 12

82. г. Севастополь 6

83. Еврейская АО 2

84. Ненецкий автономный округ 1

По регионам новые случаи распределены следующим образом:

Таким образом, с начала эпидемии общее количество заболевших перевалило за 800 тысяч. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 800 849 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выписаны по выздоровлению 588 774 человек (за сутки +8 444). Скончались 13 046 человек (за сутки +154).

Ранее: Данный по коронавирусу в регионах на 23 июля.

Фото:pixabay