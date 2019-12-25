Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено менее 6 тысяч человек с коронавирусной инфекцией.

В России за сутки зафиксировано менее 6 тысяч инфицированных COVID-19.

ИЦК сообщает, что на утро четверга 23 июля в России подтверждено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них у 1 620 (27,7%) заболевание протекает без клинических проявлений.​

В среднем по России на сегодня прирост заболеваемости 0,7%.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. 0% - Ненецкий автономный округ, г. Севастополь



2. 0,2% - Республика Калмыкия, Московская область, Еврейская автономная область



3 0,3% - . г. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область



4. 0,4% - Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, ​ Забайкальский край, Республика Дагестан, Калининградская область



5.0,5% - Калужская область, Новгородская область, Тульская область, Республика Бурятия, Чеченская Республика

По регинам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:

1. Москва 608



2. Свердловская область 249



3. Нижегородская область 202



4. Ханты-Мансийский АО 198



5. Санкт-Петербург 184



6. Мурманская область 177



7. Иркутская область 176



8. Ямало-Ненецкий АО 170



9. Алтайский край 166



10. Московская область 145



11. Красноярский край 133



12. Челябинская область 130



13. Омская область 129



14. Хабаровский край 127



15. Ставропольский край 125



16. Ростовская область 120



17. Оренбургская область 113



18. Ульяновская область 110



19. Новосибирская область 110



20. Приморский край 110



21. Тюменская область 103



22. Саратовская область 95



23. Волгоградская область 91



24. Воронежская область 89



25. Краснодарский край 85



26. Архангельская область 76



27. Пермский край 72



28. Сахалинская область 67



29. Кемеровская область 64



30. Ивановская область 56



31. Томская область 56



32. Республика Саха (Якутия) 51



33. Самарская область 49



34. Кировская область 47



35. Белгородская область 46



36. Чувашская Республика 46



37. Республика Карелия 45



38. Республика Коми 45



39. Ленинградская область 45



40. Пензенская область 45



41. Ярославская область 42



42. Курганская область 42



43. Тамбовская область 40



44. Республика Дагестан 40



45. Тульская область 38



46. Республика Башкортостан 37



47. Владимирская область 36



48. Камчатский край 36



49. Республика Мордовия 35



50. Республика Тыва 35



51. Курская область 34



52. Рязанская область 34



53. Республика Адыгея 34



54. Калужская область 33



55. Псковская область 32



56. Республика Татарстан 32



57. Смоленская область 31



58. Астраханская область 31



59. Удмуртская Республика 31



60. Тверская область 28



61. Амурская область 28



62. Вологодская область 27



63. Карачаево-Черкесская Республика 27



64. Республика Марий Эл 27



65. Брянская область 25



66. Орловская область 22



67. Республика Ингушетия 21



68. Республика Хакасия 21



69. Республика Алтай 20



70. Новгородская область 19



71. Республика Бурятия 19



72. Республика Крым 18



73. Забайкальский край 17



74. Магаданская область 17



75. Кабардино-Балкарская Республика 16



76. Республика Северная Осетия 16



77. Липецкая область 13



78. Костромская область 12



79. Калининградская область 10



80. Чеченская Республика 9



81. Республика Калмыкия 5



82. Чукотский АО 2



83. Еврейская АО 1



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 795 038 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 580 330 человек (за сутки 8 277). Скончались 12 892 человека (за суки +147).

Ранее: Данные по коронавирусу на 23 июля

Фото:pixabay