Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

В России подтверждено 5 862 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

За сутки в России выявлено чуть менее 6 тысяч новых случаев коронавируса.

ИЦК сообщает, что на утро 22 июня в России подтверждено 5 862 новых случаев коронавируса. Из них у 1 516 (25,9%) человек вирус протекает бессимптомно.

По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:

1. Москва - 638

2. Свердловская область - 234

3. Ханты-Мансийский АО - 221

4. Нижегородская область - 217

5. Санкт-Петербург - 186

6. Мурманская область - 183

7. Алтайский край - 183

8. Ямало-Ненецкий АО - 175

9. Иркутская область - 170

10. Красноярский край - 135

11. Челябинская область - 132

12. Московская область - 128

13. Хабаровский край - 123

14. Ростовская область - 121

15. Омская область - 118

16. Оренбургская область - 114

17. Новосибирская область - 113

18. Приморский край - 104

19. Тюменская область - 102

20. Ульяновская область - 100

21. Ставропольский край - 96

22. Волгоградская область - 96

23. Саратовская область - 93

24. Архангельская область - 92

25. Воронежская область - 89

26. Краснодарский край - 83

27. Пермский край - 69

28. Сахалинская область - 68

29. Кемеровская область - 62

30. Ивановская область - 57

31. Томская область - 53

32. Самарская область - 52

33. Республика Коми - 47

34. Кировская область - 46

35. Белгородская область - 44

36. Ленинградская область - 44

37. Курганская область - 44

38. Тамбовская область - 42

39. Чувашская Республика - 42

40. Тульская область - 41

41. Республика Карелия - 41

42. Республика Дагестан - 41

43. Пензенская область - 41

44. Республика Саха (Якутия) - 41

45. Ярославская область - 40

46. Республика Башкортостан - 40

47. Республика Бурятия - 38

48. Курская область - 36

49. Владимирская область - 35

50. Астраханская область - 35

51. Республика Мордовия - 35

52. Республика Тыва - 35

53. Камчатский край - 35

54. Республика Калмыкия - 34

55. Рязанская область - 32

56. Республика Татарстан - 31

57. Удмуртская Республика - 31

58. Калужская область - 30

59. Смоленская область - 27

60. Республика Горный Алтай - 27

61. Амурская область - 27

62. Тверская область - 26

63. Республика Марий Эл - 26

64. Брянская область - 25

65. Орловская область - 25

66. Вологодская область - 25

67. Республика Адыгея - 25

68. Карачаево-Черкесская Республика - 24

69. Республика Ингушетия - 22

70. Республика Хакасия - 19

71. Забайкальский край - 19

72. Магаданская область - 18

73. Псковская область - 17

74. Кабардино-Балкарская Республика - 16

75. Новгородская область - 15

76. Республика Северная Осетия - 15

77. Липецкая область - 12

78. Чеченская Республика - 12

79. Костромская область - 11

80. Республика Крым - 11

81. Калининградская область - 7

82. Еврейская АО - 2

83. г. Севастополь - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 789 190 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 572 053 человек (за сутки +9 669). Скончались 2 745 человек (за сутки +165).

Названы регионы с наименьшим суточным приростом за сутки:



1. 0% - Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ

2. 0,2% - Московская область

3. 0,3% - Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Калининградская область, г. Севастополь

4. 0,4% - Калужская область, Новгородская область, Брянская область, Еврейская автономная область

5. 0,5% - Орловская область, Смоленская область, Псковская область, Тульская область, Рязанская область, Забайкальский край, Костромская область, Республика Дагестан

Ранее: Данные по коронавирусу на 21 июля

Фото: pixabay