Перечислены регионы с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено чуть менее 6 тысяч новых случаев коронавируса.
ИЦК сообщает, что на утро 22 июня в России подтверждено 5 862 новых случаев коронавируса. Из них у 1 516 (25,9%) человек вирус протекает бессимптомно.
По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:
1. Москва - 638
2. Свердловская область - 234
3. Ханты-Мансийский АО - 221
4. Нижегородская область - 217
5. Санкт-Петербург - 186
6. Мурманская область - 183
7. Алтайский край - 183
8. Ямало-Ненецкий АО - 175
9. Иркутская область - 170
10. Красноярский край - 135
11. Челябинская область - 132
12. Московская область - 128
13. Хабаровский край - 123
14. Ростовская область - 121
15. Омская область - 118
16. Оренбургская область - 114
17. Новосибирская область - 113
18. Приморский край - 104
19. Тюменская область - 102
20. Ульяновская область - 100
21. Ставропольский край - 96
22. Волгоградская область - 96
23. Саратовская область - 93
24. Архангельская область - 92
25. Воронежская область - 89
26. Краснодарский край - 83
27. Пермский край - 69
28. Сахалинская область - 68
29. Кемеровская область - 62
30. Ивановская область - 57
31. Томская область - 53
32. Самарская область - 52
33. Республика Коми - 47
34. Кировская область - 46
35. Белгородская область - 44
36. Ленинградская область - 44
37. Курганская область - 44
38. Тамбовская область - 42
39. Чувашская Республика - 42
40. Тульская область - 41
41. Республика Карелия - 41
42. Республика Дагестан - 41
43. Пензенская область - 41
44. Республика Саха (Якутия) - 41
45. Ярославская область - 40
46. Республика Башкортостан - 40
47. Республика Бурятия - 38
48. Курская область - 36
49. Владимирская область - 35
50. Астраханская область - 35
51. Республика Мордовия - 35
52. Республика Тыва - 35
53. Камчатский край - 35
54. Республика Калмыкия - 34
55. Рязанская область - 32
56. Республика Татарстан - 31
57. Удмуртская Республика - 31
58. Калужская область - 30
59. Смоленская область - 27
60. Республика Горный Алтай - 27
61. Амурская область - 27
62. Тверская область - 26
63. Республика Марий Эл - 26
64. Брянская область - 25
65. Орловская область - 25
66. Вологодская область - 25
67. Республика Адыгея - 25
68. Карачаево-Черкесская Республика - 24
69. Республика Ингушетия - 22
70. Республика Хакасия - 19
71. Забайкальский край - 19
72. Магаданская область - 18
73. Псковская область - 17
74. Кабардино-Балкарская Республика - 16
75. Новгородская область - 15
76. Республика Северная Осетия - 15
77. Липецкая область - 12
78. Чеченская Республика - 12
79. Костромская область - 11
80. Республика Крым - 11
81. Калининградская область - 7
82. Еврейская АО - 2
83. г. Севастополь - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 789 190 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 572 053 человек (за сутки +9 669). Скончались 2 745 человек (за сутки +165).
Названы регионы с наименьшим суточным приростом за сутки:
1. 0% - Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ
2. 0,2% - Московская область
3. 0,3% - Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Калининградская область, г. Севастополь
4. 0,4% - Калужская область, Новгородская область, Брянская область, Еврейская автономная область
5. 0,5% - Орловская область, Смоленская область, Псковская область, Тульская область, Рязанская область, Забайкальский край, Костромская область, Республика Дагестан
Ранее: Данные по коронавирусу на 21 июля
Фото: pixabay
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