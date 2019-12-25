Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Всего в России выявлено за сутки 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе.

В России за сутки зафиксировано менее 6 тысяч вновь заболевших коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику по ситуации с коронавирусом в России. За истекшие сутки подтверждено 5 842 новых случая инфицирования в 81 регионе страны. Уточняется, что из них у 24,2% нет клинических проявлений болезни.

По регионам России новые случаи распределились следующим образом:

Москва - 602

Ханты-Мансийский АО - 228

Свердловская область - 227

Нижегородская область - 196

Санкт-Петербург - 189

Алтайский край - 185

Иркутская область - 181

Ямало-Ненецкий АО - 178

Мурманская область - 172

Московская область - 149

Челябинская область - 130

Красноярский край - 127

Хабаровский край - 126

Ростовская область - 123

Томская область - 115

Оренбургская область - 114

Ульяновская область - 110

Ставропольский край - 109

Тюменская область - 106

Омская область - 104

Новосибирская область - 102

Волгоградская область - 95

Саратовская область - 94

Приморский край - 94

Воронежская область - 90

Архангельская область - 81

Краснодарский край - 78

Пермский край - 73

Сахалинская область - 63

Ивановская область - 61

Кемеровская область - 61

Республика Коми - 58

Кировская область - 58

Самарская область - 57

Курганская область - 47

Чувашская Республика - 46

Республика Тыва - 45

Тульская область - 44

Ленинградская область - 44

Республика Саха (Якутия) - 44

Белгородская область - 41

Тамбовская область - 41

Республика Дагестан - 41

Пензенская область - 40

Ярославская область - 39

Республика Башкортостан - 38

Владимирская область - 37

Республика Бурятия - 37

Республика Мордовия - 36

Рязанская область - 35

Калужская область - 34

Камчатский край - 34

Астраханская область - 32

Удмуртская Республика - 32

Республика Татарстан - 30

Орловская область - 29

Курская область - 28

Республика Марий Эл - 28

Республика Алтай - 28

Амурская область - 28

Республика Адыгея - 27

Вологодская область - 26

Карачаево-Черкесская Республика - 25

Забайкальский край - 25

Тверская область - 24

Брянская область - 23

Республика Хакасия - 21

Новгородская область - 20

Смоленская область - 19

Псковская область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Республика Северная Осетия - 15

Республика Крым - 14

Липецкая область - 13

Республика Карелия - 13

Калининградская область - 11

Республика Ингушетия - 11

Костромская область - 10

Чеченская Республика - 10

Магаданская область - 7

Еврейская АО - 2

Всего на сегодняшний день в России с начала эпидемии выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов (за сутки +153), выздоровели 562 384 человека (за сутки +8 782).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 20 июля.

Фото:pixabay