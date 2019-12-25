Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировано менее 6 тысяч вновь заболевших коронавирусом.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику по ситуации с коронавирусом в России. За истекшие сутки подтверждено 5 842 новых случая инфицирования в 81 регионе страны. Уточняется, что из них у 24,2% нет клинических проявлений болезни.
По регионам России новые случаи распределились следующим образом:
Москва - 602
Ханты-Мансийский АО - 228
Свердловская область - 227
Нижегородская область - 196
Санкт-Петербург - 189
Алтайский край - 185
Иркутская область - 181
Ямало-Ненецкий АО - 178
Мурманская область - 172
Московская область - 149
Челябинская область - 130
Красноярский край - 127
Хабаровский край - 126
Ростовская область - 123
Томская область - 115
Оренбургская область - 114
Ульяновская область - 110
Ставропольский край - 109
Тюменская область - 106
Омская область - 104
Новосибирская область - 102
Волгоградская область - 95
Саратовская область - 94
Приморский край - 94
Воронежская область - 90
Архангельская область - 81
Краснодарский край - 78
Пермский край - 73
Сахалинская область - 63
Ивановская область - 61
Кемеровская область - 61
Республика Коми - 58
Кировская область - 58
Самарская область - 57
Курганская область - 47
Чувашская Республика - 46
Республика Тыва - 45
Тульская область - 44
Ленинградская область - 44
Республика Саха (Якутия) - 44
Белгородская область - 41
Тамбовская область - 41
Республика Дагестан - 41
Пензенская область - 40
Ярославская область - 39
Республика Башкортостан - 38
Владимирская область - 37
Республика Бурятия - 37
Республика Мордовия - 36
Рязанская область - 35
Калужская область - 34
Камчатский край - 34
Астраханская область - 32
Удмуртская Республика - 32
Республика Татарстан - 30
Орловская область - 29
Курская область - 28
Республика Марий Эл - 28
Республика Алтай - 28
Амурская область - 28
Республика Адыгея - 27
Вологодская область - 26
Карачаево-Черкесская Республика - 25
Забайкальский край - 25
Тверская область - 24
Брянская область - 23
Республика Хакасия - 21
Новгородская область - 20
Смоленская область - 19
Псковская область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Республика Северная Осетия - 15
Республика Крым - 14
Липецкая область - 13
Республика Карелия - 13
Калининградская область - 11
Республика Ингушетия - 11
Костромская область - 10
Чеченская Республика - 10
Магаданская область - 7
Еврейская АО - 2
Всего на сегодняшний день в России с начала эпидемии выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов (за сутки +153), выздоровели 562 384 человека (за сутки +8 782).
Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 20 июля.
Фото:pixabay
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