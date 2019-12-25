Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За истекшие сутки в России подтверждено менее 6 тысяч заболевших.

В России коронавирус за сутки выявлен у менее 6 тысяч человек во всех 85 субъектах страны.

ИЦК сообщает, что в России на утро понедельника 20 июля подтверждено 5 940 случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 1 556 (26,2%) переносят заболевание бессимптомно.

Наименьший прирост зафиксирован в г. Москва, Московская область, Еврейская АО - 0,2%.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 578

2. Ханты-Мансийский АО 236

3. Свердловская область 234

4. Санкт-Петербург 195

5. Нижегородская область 191

6. Алтайский край 191

7. Иркутская область 178

8. Мурманская область 172

9. Ямало-Ненецкий АО 155

10. Московская область 153

11. Челябинская область 134

12. Красноярский край 125

13. Хабаровский край 120

14. Ростовская область 115

15. Оренбургская область 115

16. Тюменская область 112

17. Ульяновская область 109

18. Новосибирская область 109

19. Омская область 108

20. Воронежская область 103

21. Ставропольский край 101

22. Волгоградская область 93

23. Саратовская область 93

24. Приморский край 92

25. Архангельская область 89

26. Пермский край 87

27. Республика Коми 81

28. Краснодарский край 72

29. Ивановская область 60

30. Самарская область 60

31. Томская область 58

32. Сахалинская область 57

33. Кировская область 56

34. Кемеровская область 56

35. Курганская область 51

36. Чувашская Республика 48

37. Республика Саха (Якутия) 46

38. Белгородская область 45

39. Ленинградская область 45

40. Владимирская область 43

41. Тульская область 43

42. Тамбовская область 42

43. Республика Дагестан 41

44. Республика Башкортостан 41

45. Республика Бурятия 41

46. Республика Тыва 40

47. Ярославская область 38

48. Астраханская область 37

49. Пензенская область 37

50. Республика Алтай 37

51. Рязанская область 36

52. Республика Мордовия 35

53. Удмуртская Республика 35

54. Камчатский край 35

55. Калужская область 34

56. Республика Татарстан 33

57. Республика Хакасия 33

58. Костромская область 32

59. Курская область 32

60. Орловская область 31

61. Брянская область 30

62. Забайкальский край 30

63. Амурская область 30

64. Смоленская область 27

65. Республика Марий Эл 27

66. Вологодская область 26

67. Республика Крым 26

68. Тверская область 25

69. Карачаево-Черкесская Республика 22

70. Республика Адыгея 20

71. Республика Карелия 19

72. Новгородская область 19

73. Псковская область 19

74. Магаданская область 17

75. Кабардино-Балкарская Республика 16

76. Республика Северная Осетия 16

77. Липецкая область 15

78. Калининградская область 13

79. г. Севастополь 13

80. Республика Ингушетия 10

81. Республика Калмыкия 8

82. Чеченская Республика 8

83. Ненецкий автономный округ 2

84. Чукотский АО 2

85. Еврейская АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 777 486 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 553 602 (за сутки +3 258). Скончались 12 427 за весь период, за сутки 85 пациентов.

Ранее:Данные по коронавирусу в России на 17 июля

Фото:pixabay