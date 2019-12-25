Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6406 в 83 регионах.

В России за сутки выявлено еще 6,4 тысячи новых инфицированных коронавирусом.

ИЦК сообщает, что на утро пятницы 17 июля в России подтверждено еще 6 406 новых инфицированных коронавирусом. Из них у 1663 (26,0%) человек вирус протекает бессимптомно. Наименьший прирост в Чукотский АО и в г. Севастополь - 0%.

По регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:

1. Москва 575

2. Свердловская область 301

3. Ханты-Мансийский АО 249

4. Санкт-Петербург 244

5. Алтайский край 228

6. Нижегородская область 216

7. Ямало-Ненецкий АО 206

8. Иркутская область 193

9. Московская область 166

10. Мурманская область 163

11. Челябинская область 131

12. Ставропольский край 129

13. Красноярский край 129

14. Хабаровский край 119

15. Новосибирская область 117

16. Архангельская область 116

17. Оренбургская область 115

18. Воронежская область 109

19. Омская область 106

20. Ульяновская область 103

21. Пермский край 98

22. Ростовская область 97

23. Волгоградская область 94

24. Саратовская область 94

25. Тюменская область 84

26. Приморский край 75

27. Республика Коми 73

28. Краснодарский край 66

29. Самарская область 62

30. Ивановская область 61

31. Республика Башкортостан 60

32. Сахалинская область 59

33. Кировская область 56

34. Чувашская Республика 55

35. Республика Саха (Якутия) 55

36. Курганская область 52

37. Томская область 52

38. Тульская область 51

39. Кемеровская область 48

40. Республика Карелия 47

41. Ярославская область 45

42. Ленинградская область 45

43. Смоленская область 44

44. Республика Дагестан 44

45. Республика Бурятия 44

46. Удмуртская Республика 43

47. Республика Алтай 43

48. Амурская область 43

49. Владимирская область 42

50. Орловская область 42

51. Тамбовская область 42

52. Белгородская область 41

53. Астраханская область 41

54. Республика Калмыкия 40

55. Рязанская область 39

56. Республика Мордовия 38

57. Калужская область 37

58. Пензенская область 36

59. Республика Хакасия 36

60. Курская область 34

61. Камчатский край 34

62. Забайкальский край 33

63. Республика Тыва 32

64. Брянская область 31

65. Липецкая область 31

66. Республика Татарстан 31

67. Вологодская область 30

68. Тверская область 28

69. Карачаево-Черкесская Республика 28

70. Псковская область 27

71. Республика Ингушетия 27

72. Республика Марий Эл 27

73. Кабардино-Балкарская Республика 25

74. Магаданская область 22

75. Костромская область 20

76. Новгородская область 19

77. Республика Адыгея 18

78. Республика Северная Осетия 17

79. Чеченская Республика 17

80. Республика Крым 17

81. Калининградская область 14

82. Еврейская АО 4

83. Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 759 203 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 539 373 человек (за сутки +7 681). Скончались 12 123 человека (за сутки +186).

Данные по коронавирусу в России на 16 июля

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Фото:pixabay