Самый маленький корабль ВМС США уничтожен при столкновении с подлодкой

Военное судно затонуло при ударе об американскую АПЛ.

Самый маленький корабль Военно-морских сил США оказался уничтожен при столкновении с американской атомной подводной лодкой. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на опубликованные в социальных сетях фотографии. По данным СМИ, затонувший объект использовался американскими военными для обслуживания крупных судов.

На снимках показано, что инцидент произошел после столкновения с рулем АПЛ. Спасшиеся члены экипажа подтвердили, что в результате удара никто не пострадал. Однако потопление миниатюрного корабля вызвало общественный резонанс. Судно успели назвать "тем самым" одноклеточным кораблем из игры "Морской бой" за его габариты.

Напомним, что официальные комментарии от американских военных не поступили. Эксперты не исключают, что повреждения получила и подлодка, так как миниатюрный корабль, несмотря на размеры, имеет существенную мощность.

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России.