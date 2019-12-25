Древние ученые рассматривали организм человека через философию инь и ян.

Самый древний из известных анатомических атласов был создан в Китае. Британские ученые смогли расшифровать древний манускрипт, найденный в гробнице Мавандуй в могиле Синь Чжуй в провинции Хунань в 1973 году. Рукопись на шелке признана старейшим анатомическим атласом. Исследователи опубликовали результаты работы в журнале The Anatomical Record.

Расшифровка заняла продолжительное время, так как специалистам пришлось изучить древний диалект. В документе описывается построение тела человека. Организм рассматривается в виде 11 путей, каждый из которых связан с определенными заболеваниями. Схожая структура появляется в более позднем тексте Хуанди Нэйцзин" (трактат Желтого императора). Его считают моментом зарождения акупунктуры.

Ученые Бангорского университета определили, что в древнем Китае анатомия рассматривалась через призму философии инь и ян. К каждой стороне относились определенные части тела, по которым продвигалась энергия. Маршруты совпадали с расположением сосудов.

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