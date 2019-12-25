Ученые опровергли две традиционные теории гибели цивилизации на Рапа-Нуи.

Раскрыта тайна гибели цивилизации острова Пасхи. Группа ученых из Чили, Испании и Норвегии пришла к выводу, что цивилизация погибла из-за изменения климата и экосистемы. Исследователи опровергли две теории, которыми наука объясняла трагедию. Первая гласила о том, что аборигены стали жертвой собственной чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, во втором случае - жертвой прихода европейцев.

Установлено, что цивилизация острова Пасхи пришла в упадок из-за долгосрочных климатических изменений. Они сказались на способности населения производить продукты питания. На территории постепенно уменьшилось число осадков. В результате из сложноустроенного общества аборигенам пришлось превратиться в более простое аграрное.

Напомним, что остров Пасхи (Рапа-Нуи) известен благодаря огромным каменным статуям моаи. Объекты установлены по всей территории. Остров является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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