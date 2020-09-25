Самый дорогой iPhone рекордно подешевел

Стоимость iPhone 11 Pro Max снизилась почти на 25%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.
Источник ссылается на собственный каталог, в котором топовая модель смартфона с накопителем емкостью 64 Гб стала стоить в России 76 990 рублей. На старте продаж смартфон оценивался в 100 тысяч рублей.
Но при этом эксперты отметили, что цены на iPhone падают медленнее обычного, потому что весной упал курс рубля. А снижение цен на 11 Pro Max вызвано скорым выходом iPhone 12.
Видео: YouTube/ Apple
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Сравнивать официльную цену на белый аппарат с серяком из подзаборного магазина это надо быть совсем дурачком.