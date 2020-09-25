Самый дорогой iPhone рекордно подешевел

Снижение цен на 11 Pro Max вызвано скорым выходом iPhone 12.

Стоимость iPhone 11 Pro Max снизилась почти на 25%. Об этом сообщило издание Hi-Tech Mail.ru.

Источник ссылается на собственный каталог, в котором топовая модель смартфона с накопителем емкостью 64 Гб стала стоить в России 76 990 рублей. На старте продаж смартфон оценивался в 100 тысяч рублей.

Но при этом эксперты отметили, что цены на iPhone падают медленнее обычного, потому что весной упал курс рубля. А снижение цен на 11 Pro Max вызвано скорым выходом iPhone 12.

Видео: YouTube/ Apple